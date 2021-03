Grammy2021/ Megan Thee Stallion s-a impus la categoria cel mai bun nou artist Solista rap Megan Thee Stallion a primit premiul Grammy la categoria cel mai bun nou artist, duminica, in cadrul unei ceremonii care si-a propus sa faca uitata epidemia de coronavirus care a strivit spectacolele de muzica live, noteaza Reuters.



Cantareata in varsta de 26 de ani din Texas a castigat si premiul la categoria dedicata muzicii rap cu piesa "Savage", interpretata alaturi de Beyonce.



"Ii multumesc lui Dumnezeu pentru ca mi-a dat viata si pentru ca ma aflu azi, aici... A fost un an dat naibii, dar am reusit", a declarat vedeta rap.



Castigatorii premiilor…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

