Stiri pe aceeasi tema

- Beyonce a obținut 9 nominalizari la cea de-al 65-a ediția a premiilor Grammy, devansand-o astfel pe Adele, cu 7 nominalizari. Evenimentul va avea loc pe 5 februarie 2023 la Los Angeles, scrie AFP.

- Cantareața Beyonce a adunat marți cele mai multe nominalizari pentru urmatoarea ediție a premiilor Grammy din 2023, cu noua categorii, devansandu-i pe rapperul Kendrick Lamar, diva pop britanica Adele și Brandi Carlile, potrivit AFP.

- Premiile TV Mania 2022. Lista nominalizarilor! Premiile TV Mania 2022 vor fi acordate pe data de 15 noiembrie in cadrul unei gale ce se va desfașura la București. Ca in fiecare an, trofeele vor ajunge la emisiunile și vedetele de televiziune care au avut cel mai mare succes in ultimele 12 luni. Nominalizarile…

- Amuly și Alexia fac o echipa neașteptata și lanseaza „Dansez”, joi, 6 octombrie. Cand toamna iși intra in drepturi, cei doi aduc, prin intermediul acestei piese, o caldura care ne inconjoara și care nu poate fi negata. Cei doi artiști reușesc sa transmita o poveste despre senzualitate, conexiuni puternice…

- “In Zadar | Behind The Music” documenteaza procesul creativ al Alinei Eremia, care alaturi de autori internaționali și producatori romani petrece o saptamana in Zadar, unul dintre cele mai vechi orașe din Croația. Lista de autori a fost alcatuita din Taneisha Jackson, Alex Hosking, Georgia Meek, Kristin…

- John Legend a lansat albumul dublu “Legend”. Produs executiv de Legend și prolificul producator-scriitor Ryan Tedder (Beyonce, Adele), albumul dublu vibrant este plin de senzualitate și bucurie fara scuze. ACTUL I al albumului dublu amintește de placerile lumești și senzuale de sambata seara – pline…

- Romanii ar putea avea o noua zi libera incepand de anul viitor daca Parlamentul va adopta propunerea privind introducerea datei de 6 ianuarie pe lista zilelor de sarbatoare legala. Introducerea datei de 6 ianuarie in lista zilelor de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, in cazul in care Camera…

- Gala pe care au așteptat-o toți pasionații de muzica, a avut loc ieri seara in New Jersey! MTV Video Music Awards 2022, in direct de la Prudential Center in Newark, a premiat cele mai tari videoclipuri din 2022. Kendrick Lamar, Lil Nas X și Jack Harlow au fost la egalitate pentru cele mai multe nominalizari,...…