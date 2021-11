Stiri pe aceeasi tema

- Universal Music Group (UMG), liderul mondial in muzica, a primit astazi nominalizari pentru familia sa de artiști, de inregistrari, compozitori, și parteneri distribuiți care acopera aproape toate categoriile, conduși de Jon Batiste, cel mai nominalizat artist din acest an, care a primit 11 nominalizari,…

- Premiile Grammy, care celebreaza artiștii ce au avut un impact semnificativ in industria muzicala in ultimul an, tocmai și-au anunțat nominalizații pentru gala din 2022. Artiștii cu cele mai multe nominalizari sunt Jon Batiste (cu 11 nominalizari), Justin Bieber (8), Doja Cat (8), H.E.R. (8), Billie…

- John Legend, caștigatorul EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony Awards), semneaza cu Republic Records, o divizie a Universal Music Group. Cel mai bine vandut cantareț și compozitor marcheaza noul parteneriat prin lansarea unui single de sarbatori, „You Deserve It All”. „Sunt incantat sa colaborez cu Republic…

- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau, aflat in fruntea guvernului pentru un al treilea mandat, si-a prezentat marti echipa ministeriala, paritara si formata din 38 de ministri, relateaza AFP. El a promovat-o pe liberala Melanie Joly, o avocata din Quebec de 42 de ani aleasa in Camera Comunelor…

- Premierul Florin Cițu nu ii va accepta demisia lui Adrian Oros, in ciuda faptului ca ar trebui sa fie un act unilateral, potrivit unor surse. Totodata, potrivit Constituției Romaniei, premierul are dreptul ca, timp de 15 zile, sa nu ia act de demisia acestuia. Adrian Oros a facut anunțul inca de…

- Cantareața și compozitoarea, caștigatoare a șase premii Grammy, Kacey Musgraves lanseaza cel de-al patrulea album – star-crossed. Filmul “star-crossed”, regizat de Bardia Zeinali, o are in rolul principal pe Musgraves, și va fi distribuit exclusiv prin Paramount+.Materialul star-crossed este primul…

- Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a afirmat sambata seara ca USR PLUS trebuie sa plateasca pentru ca a provocat actuala criza guvernamentala, iar daca vor reveni la guvernare nu vor mai primi cinci ministere ci trei sau patru, intr-un interviu pentru Antrena3, citat de ziare.com . Pe langa poziția…

- Într-un interviu acordat BBC și preluat și de Irish Times, Phil Collins spune ca abia poate ține în mâini un baț din acelea cu care se bate la tobe și ca starea lui de sanatate îl obliga sa stea pe un scaun în timp ce cânta în timpul concertelor live. Bateristul…