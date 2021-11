Stiri pe aceeasi tema

- Datele oficiale privind vaccinarea Covid-19 in Romania arata ca este vaccinata la zi 38,76% din populație, cu cel puțin o doza de vaccin. Este vaccinata complet 35,76% din populație, iar cu doza booster (a treia) este vaccinata 6.2% din populație. In ce privește situația pe localitațile din Romania,…

- Romania iși propune ca in 2023, peste 90% din populația generala cu varsta peste 12 ani sa fie vaccinata anti-Covid, a anunțat, marți, secretarul de stat in ministerul Sanatații, Andrei Baciu.

- Cu 3.012 de decese inregistrate in ultimele 7 zile, Romania ramane țara cu cea mai mare mortalitate curenta, raportata la populație, dintre cele 202 state care figureaza in datele Worldometers . Romania a incheiat saptamana 25-31 octombrie 2021 cu cele mai multe decese de la inceputul pandemiei, in…

- Peste 6,5 milioane de romani s-au vaccinat anti-COVID de la debutul campaniei de vaccinare in Romania, in 27 decembrie 2019, dintre care peste un milion s-au vaccinat in ultimele cinci saptamani, de cand ritmul campaniei a crescut, in condițiile in care Romania are una dintre cele mai mici rate de vaccinare…

- La summit-ul mondial pentru probleme de sanatate, o suta de națiuni fac un bilanț al pandemiei de Covid-19 pentru a o combate mai eficient. Obiectivul OMS: 40% din totalul populației globului vaccinata de acum și pana la sfarșitul anului și 70%, pana la jumatatea anului 2022, transmite Euronews. Virusul…

- Romania a ajuns la 40% din populatia de peste 18 ani vaccinata anti-COVID Foto: facebook.com/ROVaccinare RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România a ajuns la 40% din populatia de peste 18 ani vaccinata anti-COVID - a anuntat coordonatorul campaniei nationale, medicul Valeriu…

- Republica Moldova are incidența cazurilor Covid-19 similara celei din Malaysia și Croția. Datele se conțin in noua lista cu țarile din zona roșie, galbena și verde, actualizata ieri de catre autoritațile din Romania. Potrivit informațiilor, țara noastra ramane in zona roșie.