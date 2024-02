Stiri pe aceeasi tema

- Gradinița din Popești-Leordeni a fost inchisa, iar patronii au fost amendați cu 30.000 lei. Firma nu era trecuta drept gradinița in acte și funcționa ca un simplu SRL. Educatoarea care amenința și batea copiii a fost chemata la audieri și urmeaza sa se ia o masura și in cazul ei. Fara sa știe de…

- Politistii ilfoveni s-au sesizat din oficiu cu privire la infractiunea de rele tratamente aplicate minorului in legatura cu o educatoare care ar fi agresat copiii de la o gradinita privata din Popesti – Leordeni. In spatiul public au aparut imagini in care o angajata a acestui centru ar fi avut o atitudine…

- Fara sa știe de ororile la care erau supuși zilnic copiii lor, parinții iși lasau zilnic micuții pe mana educatoarei de 24 de ani care ii batea pe cei mici, țipa la ei, ii traumatiza și ii pedepsea.Pentru acest tratament, parinții plateau lunar gradiniței sume cuprinse intre 1.100 lei și 1.600 lei.…

- O angajata a unui centru de ingrijire a copiilor din Popesti Leordeni, care se recomanda gradinita privata, a fost inregistrata in timp ce-i batea si tipa la cei mici, potrivit unui reportaj cu camera ascunsa difuzat de StirileProTV. In urma reportajului, politistii au transmis ca s-au autosesizat si…

- Politistii au descins la un centru privat de ingrijire zilnica a copiilor de pe raza orasului Popesti Leordeni, care ar functiona ca o gradinita, dupa ce in spatiul public au aparut inregistrari cu o ingrijitoare care tipa si ii bate pe cei mici, potrivit Agerpres. „La data de 15 februarie, in urma…

- Politistii au descins la un centru privat de ingrijire zilnica a copiilor de pe raza orasului Popesti Leordeni, care ar functiona ca o gradinita, dupa ce in spatiul public au aparut inregistrari cu o ingrijitoare care tipa si ii bate pe cei mici, scrie Agerpres.

- Politistii au descins la un centru privat de ingrijire zilnica a copiilor de pe raza orasului Popesti Leordeni, care ar functiona ca o gradinita, dupa ce in spatiul public au aparut inregistrari cu o ingrijitoare care tipa si ii bate pe cei mici. „La data de 15 februarie, in urma unor imagini aparute…

- Zona din fața magazinului Central a fost inchisa, vineri seara, iar ușile au fost coborate, din cauza unui bagaj suspect.Polițiștii au intervenit la acest caz, accesul publicului fiind interzis, iar strada fiind inchisa. Bagajul suspect a fost gasit in stația de autobuz.Valiza a fost vazuta in stația…