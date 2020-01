Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul proiectului nostru, “Mostenirea religioasa dincolo de granita” – ROBG-509 - cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul programului Interreg V-A Romania – Bulgaria, a fost realizat un ghid online care are rolul de a prezenta mostenirea religioasa.

- Primarul municipiului Vaslui, Vasile Paval, a semnat, marti, contractul de finantare a proiectului ”Extinderea rutelor traseelor si statiilor pentru transportul public de calatori” in valoare de 108 milioane de lei, finantat cu fonduri europene. In cadrul proiectului se va extinde reteaua de transport…

- Biserica poarta acest nume datorita icoanei Sfintei Fecioare Maria , gasite in secolul al XVII-lea intr-un dud, aflat chiar pe locul unde a fost ridicata. A fost construita (in stil brancovenesc) intre anii 1758-1760, pe locul unei vechi bisericute din lemn (ce data din 1700), de catre marele clucer…

- In ziua de 27 Ianuarie 2020 la ora 16:13, s-a produs in Oltenia un cutremur cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 4km, a notat INFP.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 103km NV de Craiova, 111km SV de Sibiu, 140km V de Pitesti, 164km SE de Timisoara, 184km SE de Arad, 187km S de…

- Circa 200 de persoane din Craiova reprezentand societatea civila au votat marti, la finalul unei dezbateri publice cu tema "Tehnologia 5G, de la promisiuni la riscuri globale", care a durat circa patru ore, impotriva implementarii acestei tehnologii in orasul lor, "pentru Craiova libera de 5G". In cadrul…

- Sorin Carțu (64 de ani), președintele Craiovei, a vorbit despre viitorul antrenorului Victor Pițurca (63 de ani). Oltenii sunt in degringolada dupa infrangerea cu FCSB, 0-2, iar funcția fostului selecționer e in pericol. „Pițurca a venit la echipa și e continuatorul proiectului din vara. El e șeful…

- O vopsitorie auto din Craiova a luat foc, marti seara, focul manifestandu-se pe o suprafata de 200 de mp. Doua mașini parcate in apropiere au ars, iar alte șase sunt pericol sa fie cuprinse de flacari, anunța MEDIAFAX.Citește și: Va fi gata pana la 15 decembrie! Asigurarile date de premierul…

- Constructii Bihor SA este executant in contractul de peste 7,7 milioane lei, care are ca obiect amenajarea de spatii verzi de-a lungul strazii Barcaului, cu pornire din Onestilor. In noiembrie s-a terminat partea de birocratie a proiectului si Primaria a predat amplasamentul si a dat ordinul…