Gracie Abrams a lansat “Feels Like”

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa succesul piesei “Ring The Alarm”, DJ SNAKE si Malaa colaboreaza din nou pentru piesa “Pondicherry”. Noua melodie va putea fi auzita in FIFA 22, aceasta facand parte din soundrack-ul noul joc al celor de la EA Games. DJ SNAKE este un mare fan al francizei, acesta aparand cu un caracter facut custom…

- “Friday Raggaeton a inceput sa aiba succes spre America de Sud”. Proiectul inițiat de Mr Vik și Sprint Music, “Friday Raggaeton” continua cu o noua piesa buna de pus pe repeat și de apasat butonul de play la inceput de weekend. Noua melodie se numește “Illegal” și aflați mai multe in continuare despre…

- O noua surpriza muzicala la jumatate de septembrie din partea lui Doddy și Sprint Music, o noua piesa, un featuring cu iLO pentru “Vrei sau nu vrei”. De la compozitor am aflat cum s-a nascut melodia, ce probleme a avut cu ea dar și cine este iLO, domnișoara cu care a colaborat. Dupa ce a colaborat cu…

- Ionica Moroșanu, cel mai iubit cantareț din zona Maramureșului a lansat videoclipul piesei “Așa-mi place mie” ! De ce peripeții a avut parte artistul la filmari! La-nceput de toamna, Ionica Moroșanu va invita la dans, joc și multa voie buna, deorece a lansat piesa “Așa-mi place mie”, o melodie frumoasa,…

- Trupa de rock X Ambassadors a lansat noua piesa – “OKAY” si anunta albumul “THE BEAUTIFUL LIAR” pentru 24 septembrie. Aceasta este a doua melodie aparuta in 2 luni, “My Own Monster” si “OKAY” vor fi prezente pe noul proiect muzical. Melodia este despre cat de imprevizibila poate fi viata, dar intr-un…

- Noua melodie a lui DJ Snake combina elemente clasice de dance cu R&B & funk, creand astfel un imn al verii. Piesa este inspirata de “You Are My High” a celor de la The Gap Band si este a doua lansare in doua saptamani, dupa ce acesta a lansat piesa cu Malaa – “Ring The Alarm”. Cele doua melodii anunta…

- Dupa o asteptare de mai bine de 8 ani, super grupul recunoscut la nivel international a lansat vineri, 16.07.2021, piesa “It Gets Better”, care a acumulat aproape de 2 milioane de stream-uri pe Spotify si peste 7,7 milioane de vizualizari pe YouTube. Nu a durat mult si Swedish House Mafia a lansat si…

- Artista din Republica Moldova, care a reușit sa cucereasca și publicul din Rominia, Cleopatra Stratan și-a bucurat fanii cu o noua piesa, videoclipul careia a fost lansat astazi. „O mie de fiori” este inalțatoare și genul de piesa care nu te lasa sa stai, așa a descris tinara noul single, transmite…