Mai multe gospodarii din 10 localitați din județul Timiș au fost inundate in urma ploilor abundente de joi. Opt persoane, printre care cinci copii, au fost evacuate de pompieri. Potrivit ISU Timiș, pompierii au intervenit joi in zece localitați pentru evacuarea apei din gospodarii și curți. In localitatea Fardea au fost evacuate opt persoane, trei […]