Gorjul are 20 de focare active de pestă porcină africană Gorjul are 20 de focare active de pesta porcina africana. In momentul de fața, la nivel național sunt active un numar de 620 de focare pesta porcina africana (PPA), din care 19 focare in exploatații comerciale și 2 focare in exploatații comerciale de tip A, fiind afectate un numar de 319.008 porcine (animale afectate din focarele active). Județul Gorj se afla pe locul al șaselea la nivel național ca numar de focare active de pesta porcina africana. Legat de pesta la mistreți, de la prima semnalare a prezenței virusului PPA in Romania, pe data de 31 iulie 2017 și pana in prezent, au fost diagnosticate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

