Gorj: Un bărbat s-a sinucis aruncându-se cu mașina în râul Jiu Un barbat a murit sambata, dupa ce s-a aruncat cu tot cu mașina in raul Jiu, in zona Turceni. Șoferul avea 63 de ani și era din satul Florești, comuna Țanțareni. Inainte de a a plonja cu vehiculul in raul Jiu, barbatul a lasat un bilet de adio, in care a menționat ca iși va pune capat zilelor. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri. Aceștia au scos șoferul și mașina la mal. Poliția face cercetari cu privire la acest caz. „Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Targu Carbunești au fost sesizați, prin apelul 112, cu privire la faptul ca un barbat, de 63 de ani, din comuna Țantareni,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de sambata spre duminica, la ora 01:55, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Crasna au depistat in trafic un barbat, care avea 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat. Șoferul, un tanar de 21 de ani, din comuna Banișor a condus un autoturism, pe Drumul Județean 108G, prin localitatea Crasna.…

- Șoferul de naționalitate turca ascundea, chiar in cabina autocamionetei, peste 80 de kilograme de opiu.Polițiștii au gasit "marfa" ambalata in mai mulți saci din plastic. Șoferul care se deplasa pe ruta Turcia-Germania a fost reținut și urmeaza ca acesta sa fie dus in fața instanței Tribunalului din…

- Polițiștii au fost sesizați pentru a interveni in aceasta seara, in jurul orei 18.10, pe strada Eroilor din Florești, la un accident de circulație. Din primele informații, un conducator auto, de 28 de ani, cetațean australian, care se deplasa pe strada Eroilor, din direcția DN1 E60, ar fi patruns pe…

- In imaginile surprinse de camera de bord a unui alt autoturism se observa cum bolidul lovește mașina din fața, urca peste aceasta și o proiecteaza in afara carosabilului. In urma impactului, șoferul mașinii lovite, un barbat de 40 de ani, a fost ranit și transportat de urgenta la spital. Tanarul care…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Valea Vișeului au acordat primul ajutor unui barbat care s-a rasturnat cu mașina plina cu țigari, pe dealul Hera din judetul Maramures, transmite Poliția de Frontiera. Șoferul, care a fost transportat la spital este cercetat pentru contrabanda. Incidentul…

- Sambata, polițiștii timișoreni au fost sesizați de catre un barbat, ca in perioada 07.01.2022 ora 10:00-08.01.2022 ora 12:00, persoane necunoscute i-au sustras autoturismul, care se afla parcat și staționat pe strada Ion Ghica Timișoara. La nivelul Secției 3 Poliție Timișoara s-a constituit o echipa…

- Agentul de poliție Serge Hadfield a oprit mațina dupa ce cineva a sesizat ca o mașina avariata circula pe M25.Bara de protecție salta literlamente, nemaifiind in poziția ei normala. Parea sa iasa din mașina.Mașina arata atat de rau, incat polițistului nu-i venea sa creada ca nu a fost facut decat o…

- Agentul de poliție Serge Hadfield a oprit mațina dupa ce cineva a sesizat ca o mașina avariata circula pe M25.Bara de protecție salta literlamente, nemaifiind in poziția ei normala. Parea sa iasa din mașina.Mașina arata atat de rau, incat polițistului nu-i venea sa creada ca nu a fost facut decat o…