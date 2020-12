Gorj: Tânăr reținut pentru deținere ilegală de articole pirotehnice Un tanar a ajuns aseara in arestul IPJ Gorj pentru deținere ilegala de articole pirotehnice. Polițiști din cadrul Politiei Orașului Targu Carbunesti au depistat in trafic un autoturism condus de un tanar de 27 de ani, din orașul Targu Carbunești, iar cu ocazia efectuarii controlului autovehiculului au fost identificate doua sacoșe in care se aflau materiale pirotehnice, respectiv 379 de petarde, 16 emițatoare luminoase, artificii și baterii de artificii cu 16, 19 și 36 de focuri. Conducatorul auto nu a putut prezenta documente de proveniența, deținere și transport pentru produsele pirotehnice… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

