Gorj: Spitalul Județean cumpără medicamente de 29 de milioane de euro Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu va cumpara medicamente de peste 29 de milioane de euro in baza unui acord-cadru. Durata acestuia va fi de 24 de luni, iar valoarea in lei este de 146.270.738 de lei. Contractul va fi atribuit prin licitație publica in data de 23 noiembrie. Achiziția este imparțita in 433 de loturi. Se are in vedere un numar de maximum 3 furnizori care sa asigure medicamentele necesare pentru tratarea bolnavilor internați la unitatea medicala. Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu are peste o mie de paturi. Sunt mii de pacienți care vin lunar la unitatea spitaliceasca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

