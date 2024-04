Gorj: Instalatorul reținut pentru tentativă de viol a fost arestat preventiv Barbatul din Gorj, reținut ieri pentru tentativa de viol și talharie, a primit masura arestarii preventive pentru o perioada de 30 zile. Individul de 63 de ani din Matasari fusese chemat sa repare o centrala termica la locuința unei femei de 32 de ani. „Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au fost sesizați prin apelul 112 de o femeie, despre faptul ca fiica sa de 32 ani, din localitate ar fi fost violata de un barbat, din localitate, care efectua lucrari la centrala termica. Din primele cercetari efectuate de polițiști, la fața locului, a reieșit faptul ca un barbat de 63 de ani ar… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

