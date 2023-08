Un elicoper al SMURD a fost trimis marți dupa-masa in Munții Parang pentru a prelua un barbat, de 46 de ani, mușcat de vipera. In zona au ajuns salvamontiștii gorjeni, insa starea de sanatate a barbatului era ingrijoratoare. Este vorba de un cioban aflat cu oile pe munte in zona Mohorul-Iezeru. „Salvamontiștii gorjeni au ajuns la victima, este conștienta, se vad, pe ureche, urmele mușcaturii și, intrucat starea de sanatate i se altereaza vizibil, a fost solicitat și un elicopter SMURD-IGAV. O ambulanța SAJ a fost trimisa in zona pentru o eventuala preluare a victimei de la salvamontiști”, a precizat…