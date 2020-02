Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența se va reuni in scurt timp pentru a analiza posibilitatea inchiderii tuturor unitaților de invațamant, cel puțin din zonele afectate ca urmare a coronavirusului. Potrivit primarului din Targu Jiu, Marcel Romanescu, se va pune in discuție chiar inchiderea…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis suspendarea cursurilor in scolile din Prigoria si a tuturor activitatilor culturale, sportive si de orice natura cu public numeros pe raza aceleiasi comune, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, prefectul judetului Gorj, Cristinel Rujan.…

- Un barbat din județul Gorj este primul caz de infectare cu coronavirus din Romania. Persoana respectiva a intrat in contact cu cetațeanul italian depistat cu coronavirus dupa ce s-a aflat in vizita in Romania, mai multe zile, saptamana trecuta. Ministrul Sanatații, Victor Costache, și secretarul de…

- Marcel Romanescu nu vrea sa ia masuri in municipiu care sa creeze panica in randul targujienilor, in aceasta perioada, in care coronavirusul a creat multe discuții și la nivelul județului Gorj. Edilul Targu-Jiului spune ca orice masura excesiva poate alarma targujienii. Marcel Romanescu…

- Prefectul judetului Arad a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta pentru luarea masurilor preventive necesare in contextul aparitiei cazurilor de imbolnaviri cu coronavirus. In cadrul sedintei, conducerea Universitatii de Vest "Vasile Goldis” din Arad a anuntat ca va solicita aprobarea…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența din județul Arad s-a intrunit, in aceasta seara, pentru implementarea masurilor preventive necesare in contextul apariției cazurilor de imbolnaviri cu CONVID 19 in cateva localitați din Italia. Ținand cont de specificul Aradului ca județ de frontiera, de…

- Un barbat de 58 de ani a fost gasit decedat, joi, in locuinta sa de catre un echipaj de pompieri care a fost solicitat sa intervina pentru deblocarea usii locuintei aflata pe strada 9 Mai din municipiul Targu Jiu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…