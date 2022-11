Gorj: Buget de 20 de milioane de lei pentru reabilitarea energetică a Spitalului „700” Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu, pavilionul din strada Progresului, va fi reabilitat termic. Este vorba de cladirea care gazduiește Policlinica din Targu Jiu și mai multe secții mari. Au fost alocate fonduri de catre Consiliul Județean Gorj pentru achiziția pana la finalul acestui an a serviciilor de proiectare, serviciilor de asistența tehnica din partea proiectantului și execuție lucrari pentru realizarea obiectivului de investiție „Creșterea eficienței energetice a Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu, locația din strada Progresului numarul 18”. Bugetul este de 20.995.680 de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

