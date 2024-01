Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, este dezamagita de faptul ca in acest an electoral, in care vor fi toate tipurile de alegeri, legea pe care a inițiat-o și care prevede ca 33% dintre locurile eligibile pentru alegerile parlamentare sa revina femeilor, nu este adoptata.„Ar fi fost un mare progres…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avizat negativ, marti, 5 decembrie, propunerea ministrului Justitiei, Alina Gorghiu, de numire in functia de procuror-sef al Sectiei de combatere a coruptiei din cadrul DNA a Mihaielei Iorga Moraru, relateaza agenția News.ro.Decizia…

- Actul normativ propune o schimbare radicala in ceea ce privește pedepsele pentru traficanții de droguri, impunand inchisoarea cu executare fara posibilitatea suspendarii, in contrast cu practica actuala.In anul 2022, surprinzator, aproape jumatate dintre traficanții de droguri condamnați au beneficiat…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de prim for sesizat, „Legea 2 Mai” initiata de catre PNL. Ministra Justitiei Alina Gorghiu a declarat ca este o initiativa legislativa care „ne asigura ca toti traficantii de droguri de mare risc vor sta in inchisoare”. „Acolo le este locul”, a completat senatoarea…

- Legea pensiilor a fost adoptata joi de Guvern, a anuntat prim-ministrul Marcel Ciolacu."Legea pensiilor a fost adoptata! Legea pensiilor a fost adoptata! Nu exista "nu vreau" sau "nu pot" atunci cand vine vorba de pensionari. Acest Guvern le va face dreptate!", a transmis Marcel Ciolacu, intr-o postare…