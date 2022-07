Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a doua zi la rand, coloane cu echipament militar rusesc parasesc Mariupol și imprejurimile sale și se deplaseaza in direcția Berdyansk-Pologi, in regiunea Zaporijia, susține consilierul primarului din Mariupol, Petro Andryushchenko, citat de agenția ucraineana de știri Ukrainski Novini. Postarea…

- Fortele antiaeriane ruse au doborat zeci de arme livrate Ucrainei de alte state si „le sparg ca pe nuci”, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, potrivit unui scurt fragment dintr-un interviu al sau pentru postul de televiziune „Rossia-1”, fragment difuzat sambata, informeaza Reuters. Agentia de…

- Prezent la conferința maraton educațional New Horizons organizata de societatea rusa Znanie (Cunoaștere), Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, dupa cum citeaza agenția de presa rusa de stat TASS, a tunat din nou impotriva Occidentului, referindu-se in special la UE și SUA. „Acțiunile…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, cand Rusia marcheaza ziua victoriei impotriva Germaniei naziste, ca tara sa va castiga razboiul cu Rusia si ca Ucraina nu va ceda niciun teritoriu. „In ziua victoriei asupra nazismului, luptam pentru o noua victorie. Drumul pana la ea este dificil,…

- Schimbare de poziție in Germania: la inceputul lui aprilie, 55% din cetațeni susțineau livrarea de tancuri Ucrainei. In prezent, sprijinul s-a redus semnificativ. La fel a scazut susținerea pentru cancelarul Olaf Scholz, potrivit Deutsche Welle . Zilele acestea guvernul german și-a modificat poziția…

- Rușii au pierdut sute de tancuri in cele 64 de zile de la inceperea invaziei in Ucraina. Expertii americani sustin ca au identificat marea problema a tancurilor rusesti, care este un defect de fabricatie.Potrivit estimarilor independente, armata rusa ar fi pierdut 580 de tancuri de la inceputul invaziei.…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, a fost invitat in Ucraina de omologul sau Volodimir Zelenski, ca sa vada singur ca forțele ruse au comis aici un genocid, a declarat liderul de la Kiev la CNN, potrivit The Guardian. Ulterior, Zelenski i-a avertizat pe cetațeni ca trupele ruse se pregatesc pentru…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marti ca se teme de descoperirea „altor atrocitati” in timpul recuceririi unor teritorii controlate de rusi in Ucraina si a denuntat „crime de razboi” in aceasta tara, relateaza AFP. „Ma tem ca vom asista la mai multe atrocitati. Rusii controleaza…