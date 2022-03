Stiri pe aceeasi tema

- Google a anuntat ca a reusit, in cele doua saptamani de la inceputul invaziei ruse, sa creeze un sistem de alerta in caz de raid aerian, care va fi activ in Ucraina. Sistemul de alertare rapida in caz de raiduri aeriene, asa cum il numesc chiar cei de la Google, a fost creat impreuna cu autoritatile…

- Sancțiunile, care vor avea efect imediat, ii vizeaza pe șeful Statului Major din Belarus și alți trei miniștri adjuncți ai apararii, precum și doua intreprinderi militare.Persoanele vizate de sancțiuni nu vor putea calatori in Regatul Unit și toate bunurile din Regatul Unit vor fi inghețate.Printre…

- Directorul general executiv al BP, Bernard Looney, va demisiona din Consiliul de Administratie al Rosneft "cu efect imediat", a mai anuntat compania intr-un comunicat.BP, cu sediul la Londra, a fost supusa unor presiuni puternice din partea Guvernului britanic pentru a rupe legaturile cu compania petroliera…

- Romania a luat decizia de a-și inchide spațiul aerian pentru avioanele rusești. Decizia a fost luata azi, in cadrul unei ședințe task-force in care a fost analizata situația generata de razboiul din Ucraina. Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului, a anunțat ca Romania a inceput procedurile…

- In urma reuniunii organizate in cadrul task-force-ului privind gestionarea situației din Ucraina, provocata de agresiunea militara rusa asupra Ucrainei, Romania a decis inceperea procedurilor de suspendare a dreptului de survol deasupra teritoriului sau, precum și a dreptului de aterizare pe teritoriul…

- Catalin Drula, președintele USR, a transmis joi dimineața un mesaj de susținere a poporului ucrainean in contextul agresiunii armate la care a supus de joi dimineața. „Alaturi de Ucraina. Pentru libertate in Europa. Vladimir Putin a inceput in aceasta noapte un razboi nelegitim și crud. Este o agresiune…

- Rusia poate invada oricand Ucraina, iar cel mai probabil scenariu e ca invazia va incepe cu un bombardament. Sunt anunțuri venite vineri seara chiar de la Casa Alba, in condițiile in care Statele Unite au cerut cetațenilor americani aflați in Ucraina sa paraseasca țara inainte sa fie prea tarziu, mai…

- Autoritatile ucrainene au acuzat vineri Rusia ca se afla in spatele a sute de false alerte cu bomba menite sa "provoace panica" in tara, pe fondul temerilor internationale de o invazie rusa, relateaza AFP. "Obiectivul serviciilor speciale ale tarii agresoare este evident: sa intareasca presiunea…