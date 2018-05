Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorii de iPhone din Marea Britanie dau in judecata Google din cauza colectarii datelor personale si au cereri de despagubiri de aproape 4,29 mld. dolari, conform dosarelor instantelor londoneze, scrie Bloomberg. Grupul este reprezentat de utulizatori de iPhone care s-au numit „Google,…

- Grupul informatic american Apple Inc a anuntat ca va rascumpara actiuni in valoare de 100 de miliarde de dolari, desi vanzarile de iPhone-uri au fost usor sub estimarile pentru primul trimestru din 2018, transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES . Directorul general Tim Cook a anuntat ca iPhone X…

- Grupul informatic american Apple Inc a anuntat ca va rascumpara actiuni in valoare de 100 de miliarde de dolari, desi vanzarile de iPhone-uri au fost usor sub estimarile pentru primul trimestru din 2018....

- Facebook recunoaste ca datele personale ale majoritatii utilizatorilor retelei sociale, in numar de peste 3 miliarde, sunt vulnerabile si este probabil sa fi fost colectate fara cunostinta lor, in mod inadecvat, prin „activitati sofisticate derulate scara larga”, potrivit Bloomberg . Dezvaluirile de…

- Google a marcat 1 Aprilie prin includerea lui Wally in hartile sale. Utilizatorii au jucat „Where's Wally?" pe desktop, iOS si Android. Biroul Parlamentului European din Marea Britanie a anuntat pe Twitter ca toate pasapoartele UE vor avea culoarea albastru inchis. Brexitul a fost, si anul acesta, un…

- Apple a fost data in judecat de peste 63.000 de utilizatori de iPhone din Coreea de Sud, in cel mai mare proces colectiv din istoria acestei țari, scrie First Post . Numarul exact al acestora este de 63.767, iar aceștia sunt nemulțumiți de faptul ca Apple a incetinit intenționat mai multe modele de…

- Modul superficial in care, pana nu de mult, Android a gestionat accesul aplicatiilor la datele utilizatorilor a permis Facebook sa stranga date despre apelurile si mesajele trimise si primite. Scandalul Cambridge Analytica pare sa fi convins utilizatorii aplicatiilor detinute de Facebook sa…

- Operatorul american de cablu Comcast, proprietar al NBC și al studioului de filme Universal, a facut o oferta de 31 de miliarde de dolari pentru grupul britanic Sky, pe care mogulul de presa Rupert Murdoch a agreat deja la finele lui 2016 sa il cumpere, scrie Reuters . Numai ca autoritațile din Marea…