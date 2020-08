Google închide canale de YouTube ale unor 'operaţiuni de influenţă' cu legături cu China Google a anuntat miercuri ca a inchis peste 2.500 de canale de pe platforma YouTube in cadrul unei anchete in curs privind 'operatiuni coordonate de influenta legate de China', transmite dpa.



Intr-un buletin al Grupului de Analiza a Amenintarilor din cadrul companiei se precizeaza ca au fost inchise 186 de canale in aprilie, 1098 in mai si 1312 in iunie.



Aceste canale incarcau mai ales continut de tip spam, nepolitic, dar un subset mic afisa continut politic, in special in chineza, similar celor identificate intr-un raport recent al Graphika, inclusiv continut…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

