Alphabet, compania mama a Google, si-a avertizat angajatii cu privire la modul in care folosesc chatboturile, inclusiv propriul sau Bard, in timp ce promoveaza programul in intreaga lume, au declarat patru persoane familiarizate cu problema, transmite Reuters. Grupul si-a sfatuit angajatii sa nu introduca materialele sale confidentiale in chatboturile AI, au spus persoanele, iar compania a confirmat, invocand politica de lunga durata privind protectia informatiilor. Chatboturile, printre care Bard si ChatGPT, sunt programe care imita inteligenta umana, care folosesc asa-numita inteligenta artificiala…