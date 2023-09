Google ar putea scumpi smartphone-urile Pixel 8 Google ar urma sa scumpeasca cu peste 30% preturile seriei de flagship-uri Pixel 8, pe care le va prezenta in curand, conform unor surse citate de Android Authority. Astfel Pixel 8 (varianta de baza) cu 128GB ar urma sa coste in Uniunea Europeana 875 de euro, iar versiunea cu 256GB ar urma sa coste 950 de euro. Scumpirile ar urma sa fie si mai mari in cazul variantei Pixel 8 Pro: 1235 euro pentru versiunea cu 128GB, 1310 euro in cazul celei cu 256GB si 1460 euro pentru versiunea cu 512GB. Daca aceste preturi se vor concretiza, europenii vor trebui sa scoata din buzunar cu intre 200 si 300 de euro… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

