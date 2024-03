Stiri pe aceeasi tema

- Nvidia este pe cale sa devanseze Apple pentru a deveni a doua cea mai valoroasa companie din lume in functie de capitalizarea de piata, deoarece investitorii nu se satura de producatorul de semiconductori ale carui cipuri alimenteaza instrumente populare de inteligenta artificiala, cum ar fi ChatGPT,…

- Nvidia a depașit luni pentru scurt timp Amazon in ceea ce privește capitalizarea bursiera, in condițiile in care euforia din jurul inteligenței artificiale a catapultat producatorul de cipuri pe locul al patrulea in topul celor mai valoroase companii americane, scrie Reuters.La un nivel-record de 734,96…

- Super Bowl-ul american nu mai inseamna de mult numai un spectacol sportiv, iar americanii au dus la rang de arta tot marketingul și promovarea din timpul pauzei evenimentului. Totul a ajuns atat de departe incat multa lume așteapta aceasta finala a campionatului de fotbal american doar ca sa vada ce…

- In decembrie, veniturile anualizate ale OpenAI au depașit pragul de doua miliarde de dolari, un rezultat remarcabil ce plaseaza grupul in fruntea companiilor tech cu cea mai rapida creștere din istorie, alaturi de nume grele precum Google și Meta. Potrivit Financial Times, rata anuala de funcționare…

- Yandex a incheiat un acord in valoare de 475 de miliarde de ruble (5,21 miliarde de dolari) pentru a vinde “Google-ul Rusiei” unui grup de investitori ruși, marcand cea mai mare ieșire a unei companii din țara de la invadarea Ucrainei de catre Moscova in urma cu aproape doi ani, noteaza Reuters. In…

- Actiunile Alphabet au scazut miercuri cu 6%, in timp ce cele ale Microsoft au pierdut 1%, afectand si alte actiuni importante din domeniul tehnologiei, inclusiv Apple, Meta si Amazon. Atat Microsoft, cat si Alphabet au raportat cresteri semnificative ale veniturilor din serviciile cloud in trimestrul…

- In ciuda criticilor legate de asa-zisa taxa de sharing si, uneori, de calitatea continutului original, Netflix continua sa-si creasca atat numarul de abonati, cat si veniturile. In ultimul trimestru fiscal al anului trecut, Netflix a castigat 8,83 de miliarde de dolari, cu 12,5% mai mult decat in urma…

- Google va aduce schimbari radicale in ceea ce priveste modul in care companiile urmaresc utilizatorii online – schimbari care au fost pregatite de ani de zile, scrie The Wall Street Journal. Vezi și: Ai observat ca iți apar reclame cu produse despre care discuți cu prietenii sau familia? UE ar putea…