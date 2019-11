GOODWINE, mai mult decat un targ de vinuri

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut miercuri, la Romexpo, o alocutiune cu prilejul deschiderii Targului International INDAGRA."Chiar daca este numai a patra oara din 24, mie mi se pare ca este un lucru extrem de important sa dam un semnal clar si pozitiv agriculturii romanesti si, din…

- Pe 23 octombrie, de Ziua Mondiala a baletului, a fost lansata in... virtual, deocamdata, prima revista dedicata artei baletului din Romania. De ce o revista dedicata exclusiv baletului La aceasta intrebare raspunde in primul numar Vivia Sandulescu, doctor in Teoria teatrului si cinematografiei, profesor…

- O expozitie cu obiecte personale ale Reginei Maria de la castelul Bran, a fost deschisa vineri, la Muzeul Judetean "Aurelian Sacerdoteanu", in semn de omagiu adus suveranei care a ramas in constiinta poporului roman drept "Regina Neamului Romanesc". Expozitia este organizata in colaborarea…

- ea de-a 29-a editie a Festivalului National de Teatru, care se va desfasura la Bucuresti in perioada 18 - 27 octombrie si care va fi dedicata celor 30 de ani care sunt celebrati de la evenimentele din decembrie 1989, care au repus Romania pe harta democratica a lumii, se va deschide vineri, la ora…

- Hackathonul international NASA Space Apps Challenge 2019 revine pentru a patra oara in Romania. Hackathonul de 48 de ore se va desfasura simultan, in perioada 19-20 octombrie 2019, in Bucuresti, Cluj Napoca si Craiova, alaturi de peste 200 orase din intreaga lume.

- Banca Comerciala Romana (BCR) organizeaza, miercuri, o conferinta de presa in cadrul careia va fi lansata o aplicatie digitala dedicata creditelor ipotecare. Potrivit organizatorilor, aplicatia intitulata "Casa Mea" reprezinta prima solutie digitala din Romania, dedicata creditelor ipotecare,…

- Ziarul Unirea 11-18 septembrie: Grupul Skepsis participa la prima editie a Festivalului International „GingerFest”, organizat la Tula, Rusia, cu spectacolul MAESTRUL, dupa E. Ionescu In perioada 11-18 Septembrie 2019, Grupul Skepsis a fost invitat sa reprezinte Alba Iulia si implicit Romania cu spectacolul…

- Ediția din 2019 a Zilelor Europene ale Patrimoniului se va desfașura in Romania sub tema "Biblioteca, arhiva, trezorieri de patrimoniu cultural" și le va oferi participantilor ocazia sa descopere monumente istorice, incepand cu data de 14 septembrie, potrivit unui comunicat remis mediafax.In…