Gomag MeetUp Cluj: conferință & networking pentru antreprenori pe 16 mai 2023 Antreprenorii din nord-vestul țarii sunt invitați la o noua conferința regionala organizata de echipa Gomag, una dintre cele mai iubite platforme eCommerce din Romania. Evenimentul are loc pe 16 mai 2023, la Grand Hotel Napoca, Sala Atena, iar numarul total de locuri este limitat la 200 de participanți. Biletele de participare s-au pus deja in vanzare cu oferta Early Bird, la 29 de euro. In momentul rezervarii biletului, invitații primesc automat acces la o colecție de materiale bonus, in valoare totala de 1289 de lei, formata din cursuri online și checklist-uri PDF in Academia… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

