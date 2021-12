Stiri pe aceeasi tema

- Varianta omicron a SARS-CoV-2 reprezinta ”un risc foarte ridicat” la nivel mondial, ne avertiza OMS in urma cu cateva zile. Cu toate acestea, nu e de speriat, spune principalul savant al Organizației Mondiale a Sanatații, care indeamna oamenii sa nu intre in panica, deoarece suntem intr-o situație diferita…

- PMP cere Guvernului intrunirea de urgența a factorilor de decizie, la cel mai inalt nivel, pentru intocmirea unui set de propuneri, de prevenire a raspandirii in masa a tulpinii virale Omicron. „Valul cinci al pandemiei ne bate la ușa și lumea intreaga așteapta, cu ingrijorare, efectele raspandirii…

- Campionatul Mondial de squash din Malaezia, programat la Kuala Lumpur intre 7 si 12 decembrie, a fost anulat din cauza ingrijorarilor privind tulpina Omicron a noului coronavirus si din cauza problemelor cu viza a sportivilor din Israel, a anuntat Federatia internationala de squash (WSF), citata…

- In timp ce noua tulpina Omicron a pus țarile in stare de alerta, Organizația Mondiala a Sanatații spune ca majoritatea infecțiilor actuale Covid se datoreaza in continuare variantei Delta, relateaza CNBC.

- Datele preliminare sugereaza ca varianta Omicron prezinta ''un risc sporit de reinfectare'' comparativ cu celelalte variante, inclusiv Delta, varianta de coronavirus dominanta in prezent si cunoscuta ca fiind foarte contagioasa, mai multe informatii despre noua varianta (contagiozitate, severitatea…

- Ministrul sud-african al Sanatații, Joe Phaahla, a criticat vineri statele care au impus restricții de calatorie pentru mai multe state din sudul Africii, in contextul ingrijorarilor legate de Omicron, noua varianta a coronavirusului. Oficialul crede ca masura este ”nejustificata” și ca celelalte state…

- Noua varianta B.1.1.529 de Covid, detectata pentru prima data in Africa australa, a fost clasata vineri drept ”ingrijoratoare” de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si denumita ”Omicron”, relateaza AFP. ”Varianta B.1.1.529 a fost semnalata pentru prima data la OMS de catre Africa de Sud la…

- Astazi, 13 septembrie, elevii s-au intors in banci, dar nu se știe pentru cat timp. Este al doilea an la rand cand școala incepe cu regulile de protecție pentru ameliorarea pandemiei. Iata cum ii putem proteja pe aceștia impotriva virusului!