- Intr-un tweet postat marti seara, fostul presedinte si CEO al gigantului de retail online a facut comentarii asemanatoare cu cele ale directorul executiv al Goldman Sachs, David Solomon. ”Da, probabilitatile din economie spun sa ne pregatim pentru vremuri mai grele”, a spus Bezos intr-un comentariu…

- Inghetarea dobanzilor pentru creditele ipotecare ale persoanelor fizice, impusa in acest an in cazul imprumuturilor cu dobanda variabila a facut parte din eforturile guvernului de a proteja debitorii de cresterea ratelor dobanzilor. Noua masura vine dupa ce majorarea de urgenta a dobanzii de referinta…

- Profiturile bancilor mari au crescut anul trecut, deoarece au eliberat fonduri rezervate pentru potentialele pierderi legate de Covid. In trimestrul al treilea al anului trecut, bancileau eliberat provizioane pentru imprumuturi de aproximativ 4 miliarde de dolari, potrivit datelor firmei Refinitiv.…

- Dimon, directorul general al celei mai mari banci din SUA, a declarat ca economia SUA ”inca merge bine” in prezent si ca consumatorii ar putea fi intr-o forma mai buna in comparatie cu criza financiara globala din 2008. ”Dar nu poti vorbi despre economie fara a vorbi despre lucruri in viitor – si acestea…

- ”Atata timp cat acest frate al tau se afla in aceasta pozitie, dobanzile vor continua sa scada cu fiecare zi care trece, cu fiecare saptamana care trece, in fiecare luna”, a spus Erdogan la un miting in provincia de vest Balikesir. Inflatia din Turcia a crescut din noiembrie anul trecut, pe masura ce…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Ratele dobanzilor ar putea fi majorate de BCE si anul viitor, in incercarea de a stopa creșterea inflației, avertizeaza economistul șef, Philip Lane, citat de Reuters. Consumatorii vor fi afectați pentru ca BCE prin creșterea dobanzilor incearca sa slabeasca cererea care contribuie…

- Indicele dolarului, care masoara valoarea monedei americane in raport cu un cos de valute importante, a atins un nou varf al ultimelor doua decenii, de 109,48 inainte de a se retrage. Dolarul a crescut cu 0,73% fata de yenul japonez, in timp ce lira britanica a inregistrat un nou minim al ultimelor…

- Calatorii si-au reluat calatoriile aeriene in urma ridicarii restrictiilor legate de pandemia de Covid-19 in 2020 si 2021, ajutand companiile aeriene precum Lufthansa, Air France-KLM si IAG, proprietarul British Airways, sa revina la profit in aceasta vara. Lufthansa a declarat ca rezervarile pentru…