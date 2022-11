GoldFish si Xavier Rudd lanseaza un nou hit plin de emotie: We Deserve To Dream

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul și compozitorul nominalizat la Grammy, Audien, care a ajuns pe locul 1 in topul Billboard Dance Radio cu piesa „Craving”, lanseaza „Way Back Home”, alaturi de Jordan Grace. Incepand cu acorduri timide de chitara, „Way Back Home” este o piesa plina de sensibilitate, in care vocea lui Jordan…

- Noiembrie vine cu un cadou muzical plin de emoție din partea Alexandrei Ungureanu. „Din Dor” este numele single-ului pe care artista l-a pregatit pentru fani, o piesa aparte, atat prin muzica cat și prin versuri. „Din Dor”, un remake al hitului „Dragostea mea”, vine cu un sound fresh și beat-uri dance,…

- Cliff Scholes lanseaza marți, 8 noiembrie, „Being Honest”, o piesa despre vulnerabilitate, sinceritate și durere. Cand o relație se incheie, iar persoana pe care o iubești pleaca pe un alt drum, emoțiile pot fi copleșitoare. Totuși, in ciuda mesajului plin de sensibilitate transmis prin versuri, „Being…

- Amuly și Alexia fac o echipa neașteptata și lanseaza „Dansez”, joi, 6 octombrie. Cand toamna iși intra in drepturi, cei doi aduc, prin intermediul acestei piese, o caldura care ne inconjoara și care nu poate fi negata. Cei doi artiști reușesc sa transmita o poveste despre senzualitate, conexiuni puternice…

- TeddyBear și Misha Miller lanseaza „Karma”, o piesa despre modul in care putem prelua responsabilitatea pe care, in mod normal, o are Karma, pentru a face dreptate. Pentru ca fiecare acțiune are consecințe, cei doi artiști ne lovesc precum Karma, prin intermediul acestei colaborari. O piesa cu un…

- Ben Hemsley lanseaza vineri, 16 septembrie, o piesa care este ca o incursiune intr-o poveste plina de nostalgie și emoție. „Erase Me” promite sa ne ajute sa luam o pauza de la tot ce inseamna cotidian, pentru a ne elibera mințile și sufletele. Ben Hemsley reprezinta un artist de baza pe scena muzicii…

- Armin van Buuren lanseaza vineri, 9 septembrie, „Computers Take Over The World”, o piesa inedita, care este ca o calatorie in viitor, intr-o lumea creata de Isaac Asimov. Pentru aceasta piesa, Armin van Buuren a facut echipa cu unul dintre cei mai populari roboți, Siri. Vocea lui Siri, alaturi de…

- Eros Ramazzotti lanseaza impreuna cu Alejandro Sanz piesa „Sono”. Cu doar cateva saptamani inainte de prima intalnire, EROS RAMAZZOTTI este pregatit sa lanseze noul sau single „SONO” cu ALEJANDRO SANZ. Cea de-a doua piesa de pe albumul BATTITO INFINITO, care urmeaza sa fie lansat pe 16 septembrie. Asta…