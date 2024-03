Stiri pe aceeasi tema

- VIITORUL ESTE AL TINERILOR! DRAGI POLITICIENI, PROMOVAȚI PARTICIPAREA TINERILOR LA VIAȚA POLITICA! PERSONAL AM REALIZAT MULTE PROIECTE NAȚIONALE PENTRU TINERI ȘI VREAU SA CONTINUI ALATURI DE EI! Aș dori sa vad cat mai mulți tineri care participa la administrarea orașului nostru. Tinerii nu au incredere…

- Intr-o intervenție rapida și coordonata, jandarmii din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau au salvat viața unui barbat aflat in pragul sinuciderii. Duminica, 17 martie 2024, operatorii de la Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112 au primit un apel disperat in care un barbat anunța…

- Aseara, in Onești, o tentativa de furt a avut loc la un magazin de bijuterii din cadrul mall-ului Victoria Shopping Center. Potrivit informațiilor unupetrotus.ro, o persoana necunoscuta a incercat sa sustraga mai multe bijuterii din aur. Incidentul a avut loc in jurul orei 18:50, in incinta unui magazin…

- Un accident rutier șocant a avut loc in afara localitații Faraoani, unde un tanar in varsta de 35 de ani, domiciliat in comuna Racaciuni, a pierdut controlul autoturismului pe care-l conducea. Incidentul s-a soldat cu rasturnarea mașinii in afara parții carosabile. Evenimentul a avut loc astazi, iar…

- Aseara, pasionații de alergare din Bacau au marcat o realizare remarcabila: 70 de intalniri consecutive ale comunitații SYR Bacau. Obiectivul de a atinge aceasta borna simbolica a fost indeplinit cu succes, intrucat un numar record de 41 de alergatori de diferite varste au sfidat vremea neprietenoasa…

- * PRIMARIA BACAU A PIERDUT FONDURI EUROPENE DE 30 MIL EURO ANUL TRECUT PRIN NEFINALIZAREA LA TERMEN A LUCRARILOR * PRIMARIA BACAU A IMPRUMUTAT 35 DE MILIOANE DE EURO PENTRU A PUTEA PLATI FINANȚARILE PIERDUTE Bacaul are in acest moment 14 proiecte pe fonduri europene mult intarziate iar unele pentru…