- Echipa feminina de fotbal Farul Constanta a castigat astazi, 1 octombrie 2023, primul meci disputat in fata propriilor suporteri in acest sezon al primei ligi, 2 0 cu Csikszereda Miercurea Ciuc.Gourile au fost marcate de Rus 64 si Deca 88 .Formatia oaspete a fost performera etapei trecute, cand a invins…

- Internaționalul moldovean, Virgiuliu Postolachi a marcat primul sau gol pentru echipa franceza Grenoble in al doilea eșalon valoric al Franței. Atacantul nostru a deschis scorul in minutul 30 al meciului dintre Grenoble și Bordeaux. Echipa lui Postolachi s-a impus cu scorul de 2:0, anunța FMF.

- Fundașul moldovean, Artur Craciun a marcat al doilea sau gol pentru echipa Puszcza Niepolomice, in campionatul Poloniei. In meciul din etapa a 8-a a Ekstraklasa (prima liga valorica), formația lui Craciun a cedat acasa cu 1-3 in fața liderului, Slask Wroclaw, anunța FMF.

- CSA Steaua Bucuresti a cucerit pentru a 16-a oara Cupa Romaniei la polo pe apa masculin, duminica, dupa ce a invins-o pe CSM Oradea cu scorul de 14-13, dupa loviturile de departajare, in finala gazduita de Bazinul Olimpic "Ioan Alexandrescu" din Oradea, conform Agerpres.Scorul a fost egal la finalul…

- Bayer Leverkusen nu se va mai putea baza pe fundasul Arthur timp de aproape trei luni, acesta suferind o accidentare grava la coapsa, a anuntat gruparea din Bundesliga, scrie DPA.Leverkusen a mentionat ca Arthur a suferit o leziune musculara la coapsa dreapta in timp ce juca pentru echipa U23 a Braziliei,…

- Mijlocașul celor de la FCSB, Darius Olaru (25 de ani), a deschis scorul in partida pe care vicecampioana Romaniei o disputa in compania CS Universitații Craiova, in runda cu numarul 8 din Superliga. VIDEO. Darius Olaru a deschis scorul in FCSB - CSU Craiova In minutul 13 al meciului de pe stadionul…

- Alb-verzii raman fara succes in noua stagiune de Liga 2 desi au marcat din primul minute al intalnirii disputate la Ghiroda cu Viitorul Pandurii Tg. Jiu. CSC Dumbravita a incheiat la egalitate, scor 1-1, intalnirea cu gorjenii, care au marcat tot in prima parte, dintr-o lovitura de pedeapsa. O prezenta…

- INCREDIBIL… Caz unic la Vaslui, intr-un supermarket, acolo unde anunțul deschiderii unei noi case de marcat, pentru a descongestiona coada formata, a luat o alta intorsatura. Ținand cont de faptul ca la rand se aflau și mai mulți vasluieni veniți in concediu de prin Italia sau Anglia, angajata magazinului…