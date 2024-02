Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Buckingham a anuntat luni ca, in urma unor teste la care a fost supus cu prilejul tratamentului pentru hipertrofie benigna de prostata, Regele Charles al III-lea a fost diagnosticat cu o forma de cancer.

- Rebel și dornic sa traiasca cat mai multe experiențe, Regele Charles a dezvoltat o ”relație” speciala cu accidentarile. Iata cate probleme medicale a avut monarhul care recent a fost diagnosticat cu cancer.

- Joe Biden și Donald Trump au reacționat la anunțul Palatului Buckingham ca Regele Charles a fost diagnosticat cu o forma de cancer. Joe Biden a declarat ca e „ingrijorat” și ca va discuta la telefon cu Regele Charles. „Da, sunt ingrijorat pentru el. Tocmai ce am aflat de diagnosticul lui. Sper ca voi…

- "Ca milioane de barbati in fiecare an, regele a fost consultat pentru o hipertrofie de prostata. Afectiunea de care sufera Majestatea Sa este benigna si el va merge la spital saptamana viitoare pentru o procedura corectoare", a anuntat Palatul Buckingham intr-un scurt comunicat de presa, citat de Agerpres…

- Palatul Buckingham a anuntat, miercuri, ca Regele Charles al III-lea, in varsta de 75 de ani, va fi spitalizat saptamana viitoare din cauza unei hipertrofii benigne de prostata. „Ca milioane de barbati in fiecare an, regele a fost consultat pentru o hipertrofie de prostata. Afectiunea de care sufera…

- Relația prințului Harry cu fratele mai mare, prințul William, ramane una destul de tensionata. Totuși, mezinul Regelui Charles vrea sa imbunatațeasca relația cu tatal sau. Impreuna cu Meghan Markle, soția lui, se vor intalni cu capul monarhiei britanice in anul 2024, potrivit unui autor regal. Prințul…

- Este deja un fapt cunoscut ca Regele Charles are unele idiosincrazii cel puțin interesante. Iar in noua sa carte "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival", autorul Omid Scobie dezvaluie și mai multe dintre cererile bizare ale lui Charles.