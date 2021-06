Stiri pe aceeasi tema

- Un nou centru mobil de vaccinare impotriva COVID-19 se va deschide, vineri, la Obor. Cei care doresc sa se vaccineze o pot face fara programare. „Vineri deschidem „Caravana de la Obor”, un nou centru de vaccinare mobil, unde oamenii se pot vaccina rapid si fara programare. Avem Pfizer si Johnson & Johnson,…

- Orice persoana, constanțean sau turist, poate veni sa se imunizeze atat cu vaccinul Pfizer-BioNTech, cat și cu vaccinul Johnson& Johnson. Acțiunea este posibila cu sprijinul a 2 centre comerciale din oraș, unde au fost amenajate spații dedicate vaccinarii: VIVO Constanța (Bulevardul Aurel Vlaicu…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), secretarul de stat dr. Raed Arafat, va fi prezent la sfarșitul acestei saptamani in județul Suceava, pentru a participa personal la Caravana vaccinarii organizata in acest week-end. Astfel, sambata, 29 mai, caravana va poposi la Calafindești, iar…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca platforma de vaccinare va permite, incepand de azi, si programarea pentru vaccinul de la Johnson & Johnson. Gheorghita a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa, ca in prezent sunt 31 de centre in 21 de judete care folosesc…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat realizarea de centre de vaccinare in aeroporturi si in puncte de frontiera terestre, unde sa fie imunizati romanii din strainatate. In aceste centre va fi folosit vaccin de la Johnson & Johnson. „Incep…