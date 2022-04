Buzaul a defilat pur și simplu in fata locului 3 din Liga Naționala de handbal feminin, sambata, 2 aprilie 2022, in Sala Sporturilor Romeo Iamandi. Gloria și Magura s-au intalnit in etapa a 20-a din Liga Naționala de handbal feminin, iar elevele lui Chiruț și Ilie au reușit o prestație de zile mari in fața suporterilor buzoieni, 31--27(16-12). Gazdele au inceput avantat și au condus cu 5-2 min. 9 și 7-5 min. 14, Cisnadie reușind sa intoarca scorul la la 9-8 min. 21. A fost momentul in care Gloria a revenit spectaculos și a modificat tabela la 14-10 min. 28 și 16-12 min. 30, scorul dupa primele…