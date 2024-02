Stiri pe aceeasi tema

- Lorena Ostase a marcat miercuri noua goluri, inlocuind-o cu succes pe Crina Pintea, retrasa de la naționala de handbal feminin. Romania a caștigat cu 26-24 (13-11) meciul cu Croația din preliminariile EHF Euro 2024. O victorie in returul de duminica aduce tricolorelor primul loc in grupa, informeaza…

- Acesta este primul meci dupa retragerea Cristinei Neagu Sursa articolului: Handbal feminin: Romania – Croația, astazi, in preliminariile Campionatului European Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- In finala mica, Suedia, detinatoarea titlului, a invins echipa gazda, Germania Sursa articolului: Handbal masculin: Franta a cucerit al patrulea sau titlu european Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Romania a fost invinsa de Spania, scor 36-24, in Grupa B a Campionatului European din Germania Sursa articolului: Handbal masculin: Xavier Pascual – Spania a meritat sa castige, dar sunt mandru de echipa mea Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Au fost publicate datele privind costurile coșului minim in Romania Sursa articolului: Costul vieții, in Romania, exorbitant: O familie cu doi copii are nevoie de minimum 10.000 de lei ca sa supraviețuiasca Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Adoptarea legii ar putea fi o problema reala pentru Parchetul European Sursa articolului: Koveși critica dur legea evazioniștilor care scapa de pedepse – Prejudiciul sub un milion de euro nu se va mai pedepsi penal Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- In partida de debut, „tricolorele" au surclasat Chile cu 44-19 Sursa articolului: Handbal feminin: Florentin Pera, dupa calificarea in grupele principale la CM: „Sunt mandru de jucatoarele mele" Credit autor: Realitatea De Mures. Source