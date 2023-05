Gloria smulge un punct pe final, cu Poli. Buzoienii au ratat cat pentru tot play-off-ul

Stiri pe aceeasi tema

- Ocaziile se razbuna. O noua lege nescrisa a fotbalului de care baieții de la Gloria nu au ținut cont. Șapte oportunitați imense a ratat azi Buzaul, intr-un meci din care au smuls pe final un punct. Iașiul a inceput mai bine, dar a cedat, treptat, inițiativa, dupa un sfert de ora. Sarabanda ocaziilor…

- Buzoienii sunt invitați la spectacolul de gala pentru public al Festivalului National de Epigrama „Cat e Buzaul de mare”, care a ajuns, anul acesta, la cea de a 24 ediție. Evenimentul va avea loc sambata, 13 mai, ora 17.00, la Sala Mare a Consiliului Județean. Organizatorii, Centrul Cultural și Educațional…

- Un proiect unic iși face apariția in aceasta primavara in peisajul cultural buzoian. El este propus de Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”. Este vorba despre prima ediție a programului „CO-LABORATOR”, din cadrul proiectului „Teatru la Conac”, program care se adreseaza tinerilor regizori…

- HC pierde un meci care se anunța deja caștigat la pauza. Buzoienii au inceput in tromba partida disputata in deplasare cu Vasluiul și conduceau la jumatatea intalnirii cu 18 la 13, avantaj care se anunța foarte greu de remontat. Din nefericire, in numai patru minute de la reluare, gazdele s-au apropiat…

- Gloria este obligata sa caștige meciul din week-end, cu Zalaul, pentru a ramane in calculele pentru un loc european. Buzaul primește acasa, in week-end, Zalaul lui Gheorghe Tadici, intr-o partida in care elevele lui Daniel Anca nu au voie sa greșeasca. HC Zalau trece printr-o perioada nefasta, clasandu-se…

- Gloria Buzau avea nevoie de o victorie in meciul cu Unirea Slobozia pentru a ramane in cursa pentru play-off, cu o runda inainte de finalul sezonului regulat. Baieții lui Mihalcea au demonstrat ca pot ieși la liman din situații limita, au deschis scorul repede facandu-și meciul ușor, așa cum se spune…

- Dezamagire generala, in aceasta seara, pe stadionul din Crang. Gloria a fost egalata chiar inainte de final, de FC Brașov. Buzaul a deschis scorul in prima repriza, prin Dudu. Brazilianul a plasat balonul de la 13 metri, cu latul, fara nicio șansa pentru Ureche, goalkeeperul oaspeților. Gloria a controlat…