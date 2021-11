Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal feminin Gloria Buzau a fost invinsa duminica, in deplasare, de formatia norvegiana Storhamar Handball Elite, scor 31-27 (16-15), in prima mansa din turul 3 al European League, potrivit news.ro. Mansa retur va avea loc in 21 noiembrie, la Buzau, pentru un loc in faza grupelor…

- Magura Cisnadie a terminat la egalitate cu formatia ungara DVSC Debrecen, sâmbata, în deplasare, scor 22-22, în primul meci din dubla mansa a turului 3 al European League la handbal feminin.Partida retur va avea loc în 21 noiembrie, pe terenul echipei Magura.Tot sâmbata,…

- Echipa de handbal feminin SCM Râmnicu Vâlcea a câștigat partida tur din ultima faza de calificare din preliminariile European League. Sportivele din România a învins pe teren propriu (34-28) formația iberica Super Amara Bera Bera.Principalele marcatoare ale partidei…

- Dupa disputarea partidelor retur din turul 2 al European League la handbal feminin, EHF a anuntat partidele si programul din turul urmator, in care vor evolua si echipele SCM Ramnicu Valcea, Gloria Buzau si Magura Cisnadie, anunța news.ro. Astfel, SCM Ramnicu Valcea va intalni echipa spaniola…

- SCM Gloria Buzau a invins-o pe SCM Ramnicu Valcea cu scorul de 25-21 (14-10), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a treia a Ligii Nationale de handbal feminin. Gloria mai invinsese echipa valceana in acest sezon, in sferturile Cupei Romaniei. Antrenorul norvegian Bent…

- Echipa de handbal masculin HCDS Constanta a fost învinsa marti, în deplasare, de formatia poloneza Orlen Wisla Plock, în mansa tur din turul secund al EHF European League.Handbalistii polonezi s-au impus cu scorul de 25-14 (7-6). În primele 19 minute s-au marcat doar patru…

- Echipa de handbal masculin HCDS Constanta a fost invinsa marti, in deplasare, de formatia poloneza Orlen Wisla Plock, in mansa tur din turul secund al EHF European League, conform news.ro Handbalistii polonezi s-au impus cu scorul de 25-14 (7-6). In primele 19 minute s-au marcat doar patru…