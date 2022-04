Gloria a urcat pe 5 | Viza de Europa se va decide, probabil, la Baia Mare

Stiri pe aceeasi tema

- Gloria a revenit pe locul 4, cel puțin pana la incheierea partidei SCM Craiova – Magura Cisnadie, dupa victoria obținuta miercuri seara, la Sala Sporturilor, impotriva celor de la CSM Slatina, in etapa a 22-a a Ligii Naționale. Intr-un meci dominat de la inceput pana la final, echipa buzoiana s-a impus…

- CS Minaur a trecut azi, 6 aprilie, fara probleme de CSU Știința București, joc din cadrul etapei a 20-a din Liga Florilor MOL. Minaur a ajuns astfel la victoria consecutiva cu numarul 7 in campionat și speram sa o țina tot așa pana la final de sezon. In weekend minauristele vor juca cu Gloria Bistrița.…

- Gloria Bistrița va intalni, in sferturile Cupei Romaniei FAN Courier, fosta campioana a Romaniei și caștigatoare de Champions League, CSM București. Bistrița a trecut in turul 2 din Cupa Romaniei de HC Zalau, iar victoria, pe langa faptul ca a fost una istorica (in Sala Sporturilor Gheorghe Tadici din…

- Miercuri, de la ora 18:00, in Sala Sporturilor Traian s-a jucat partida cu cele mai multe parade, cu adevarat meci de “infarct”. Daca prima repriza a fost mai “light” și s-a terminat la egalitate (11-11), in cea de-a doua, unde echipa valceana de handbal a avut avantaj chiar și trei goluri, spre finalul…

- In etapa a 15-a din Liga Florilor MOL, a doa din retur, CS Minaur a reușit sa obțina o victorie impotriva Dunarii Braila. In urma acestei victorii CS Minaur a trecut peste Braila in clasament. Acum CS Minaur va merge la Lubin, pentru meciul de dumunica cu MKS Zaglebie din EHF European League. Etapa…

- Magura Cisnadie vine in Baia Mare, in a doua zi a lunii februarie, pentru un meci impotriva echipei locale CS Minaur, joc din cadrul etapei cu numarul 14 din Liga Florilor MOL, primul din returul de campionat. Pentru jucatoarele noastre urmeaza apoi un joc de totul sau nimic in weekend. CS Minaur are…

- In data de 30 ianuarie CS Minaur va juca pe teren propriu cu campioana Romaniei, CSM București, intr-un meci care va conta pentru etapa cu numarul 13 din Liga Florilor MOL. Nu va fi un meci deloc ușor pentru minauriste, care vor incerca sa faca o figura cat mai buna in acest meci și de ce nu, sa obțina…

- Ultimele doua partide ale rundei a 11-a din Liga Naționala de handbal feminin au fost programate duminica, 16 ianuarie: Dunarea Braila – SCM Craiova 29-32 și Gloria 2018 Bistrița-Nasaud – Rapid București 21-24. Etapa a inceput miercuri, 12 ianuarie, cu jocurile: CSM Slatina – Magura Cisnadie 28-34,…