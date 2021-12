Stiri pe aceeasi tema

- Au fost anunțate nominalizarile pentru Globurile de Aur 2022. Lungmetrajele „Belfast” si „The Power of the Dog” si serialul „Succession” au primit cele mai multe nominalizari pentru a 79-a editie a premiilor Globurile de Aur, acordate de Asociatia Presei Straine la Hollywood. Castigatorii Globurilor…

- Lungmetrajele ”Belfast” si ”The Power of the Dog” si serialul ”Succession” au primit cele mai multe nominalizari pentru a 79-a editie a premiilor Globurile de Aur, acordate de Asociatia Presei Straine la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA). Nominalizarile si trofeele pentru…

- Lungmetrajele ”Belfast” si ”The Power of the Dog” si serialul ”Succession” au primit cele mai multe nominalizari pentru a 79-a editie a premiilor Globurile de Aur, acordate de Asociatia Presei Straine la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA).

- Universal Music Group (UMG), liderul mondial in muzica, a primit astazi nominalizari pentru familia sa de artiști, de inregistrari, compozitori, și parteneri distribuiți care acopera aproape toate categoriile, conduși de Jon Batiste, cel mai nominalizat artist din acest an, care a primit 11 nominalizari,…

- 17Dean Stockwell, actorul american cunoscut pentru rolurile din filmul Dune” și serialul „Capcana timpului”, a murit la varsta de 85 de ani, scrie revista Variety . Actorul a murit duminica, in somn. El a avut roluri principale in serialul “Capcana timpului – Quantum Leap” și in filmele “Dune”, “Air…

- Capitala nord-irlandeza, Belfast, a primit din partea Natiunilor Unite distinctia UNESCO City of Music, datorita „bogatului patrimoniu muzical”, informeaza BBC. Distinctia a venit dupa ce Consiliul municipal a depus o cerere in acest sens. CITEȘTE ȘI: Raed Arafat considera ca medicii ar trebui sa pastreze…

- Aflata in Romania pentru filmarile la serialul „Wednesday”, actrita galeza Catherine Zeta-Jones, 52 de ani, și-a facut timp pentru a vizita, miercuri, Castelul Peleș din Sinaia, informeaza News.ro . Purtand o basca pe cap, cu niște ochelari de soare uriași și cu masca de protecție pe fața celebra actrița…

- Un tribunal din Rwanda l-a gasit luni vinovat de terorism pe Paul Rusesabagina, fostul manager de hotel din Rwanda care a sustinut ca a adapostit sute de oameni in timpul genocidului din 1994 din tara africana, devenind ulterior eroul unei pelicule la Hollywood, relateaza dpa, Reuters si AFP.…