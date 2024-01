Stiri pe aceeasi tema

- Christopher Nolan a castigat premiul pentru regie, duminica seara, in cadrul celei de-a 81-a gale a premiilor Globurile de Aur, desfasurata la Beverly Hills, conform contului de X (fost Twitter) al evenimentului. Acesta este primul Glob de Aur din cariera lui Christopher Nolan si a fost obtinut pentru…

- Justine Triet si Arthur Harari au castigat premiul pentru cel mai bun scenariu, duminica seara in cadrul celei de-a 81-a gale a premiilor Globurile de Aur, desfasurata la Beverly Hills, conform contului de X (fost Twitter) al evenimentului. Cei doi au semnat scenariul filmului "Anatomy of a Fall!".…

- Da'Vine Joy Randolph a castigat premiul pentru cea mai buna actrita in rol secundar, duminica seara, in cadrul celei de-a 81-a gale a premiilor Globurile de Aur, desfasurata la Beverly Hills, conform contului de X (fost Twitter) al evenimentului. Acesta este primul Glob de Aur din cariera lui Da'Vine…

- Nominalizarile pentru Globurile de Aur 2024 au marcat inceputul unei noi ere pentru organizația aflata intr-o situație dificila. Ele au fost anunțate de catre comedianul Cedric the Entertainer și actorul Wilmer Valderrama. Titluri importante precum Barbie, Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, Past…

- Filmul „Barbie” s-a clasat luni in fruntea listei cu productii candidate la Globurile de Aur de la Hollywood, cu noua nominalizari. Pe locul doi se situeaza drama istorica „Oppenheimer”, cu opt nominalizari, scrie Agerpres. „Barbie” va concura pentru titlul de cel mai bun film la categoria comedie/musical,…

- Blockbusterul estival „Barbie” s-a clasat luni in fruntea listei cu productii candidate la Globurile de Aur de la Hollywood, cu noua nominalizari, depasind cele opt nominalizari pentru drama istorica „Oppenheimer”, transmite Reuters. „ Barbie ” va concura pentru titlul de cel mai bun film la categoria…

- Filmele Barbie și Oppenheimer au cele mai multe nominalizari pentru premiile Globurile de Aur 2024.Barbie și Oppenheimer conduc topul de la Globurile de Aur cu noua, respectiv opt nominalizari, potrivit mediafax. Killers of the Flower Moon și Poor Things sunt urmatoarele fime pe lista, cu…

- ”Barbie” și ”Oppenheimer” conduc in topul nominalizarilor la premiile Globul de Aur, cu noua, respectiv opt nominalizari. ”Killers of the Flower Moon” și ”Poor Things” se numara, de asemenea, printre concurenți, cu cate șapte nominalizari fiecare.