Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul "Mank", produs de Netflix, a primit miercuri cele mai multe nominalizari la Globurile de Aur, trofee care deschid sezonul marilor premii cinematografice de la Hollywood, si va concura la sase categorii, inclusiv la categoria "cel mai bun film dramatic", informeaza AFP. Filmat in alb negru…

- Lungmetrajul ‘Mank’, produs de Netflix, a primit miercuri cele mai multe nominalizari la Globurile de Aur, trofee care deschid sezonul marilor premii cinematografice de la Hollywood, si va concura la sase categorii, inclusiv la categoria ‘cel mai bun film dramatic’, informeaza AFP. Filmat in alb negru…

- Globurile de Aur 2021. Iata lista completa a nominalizarilor Au fost anunțate nominalizarile la Premiile Globurile de Aur 2021, gala anuala ce premiaza cele mai importante producții cinematografice și de televiziune din ultimul an. A mai ramas mai puțin de o luna pana pe 28 februarie, atunci cand vor…

- Documentarul "colectiv", regizat de Alexander Nanau, a fost nominalizat marti la Independent Spirit Awards, premiile dedicate cinematografiei independente, care, in general, anunta unii dintre favoritii potentiali la Oscar, informeaza AFP si revista Variety. Aceasta productie cinematografica reprezinta…

- Documentarul ‘colectiv’, regizat de Alexander Nanau, a fost nominalizat marti la Independent Spirit Awards, premiile dedicate cinematografiei independente, care, in general, anunta unii dintre favoritii potentiali la Oscar, informeaza AFP si revista Variety. Aceasta productie cinematografica reprezinta…

- In cadrul galei de decernare a premiilor Globurile de Aur 2021, Jane Fonda va primi trofeul onorofic Cecil B. DeMille pentru intreaga activitate. Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), organizatoarea premiilor Globurile de Aur, a anunțat ca Jane Fonda, in varsta de 83 de ani, va fi premiata…

- Filmul „Another Round/ Druk”, regizat de Thomas Vinterberg, cu Mads Mikkelsen in rol principal, este propunerea Danemarcei pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj international” a premiilor Oscar 2021, anunța news.ro. Inclus in selectia Cannes 2020 si nominalizat la Premiile…

- Lesotho propune anul acesta in premiera un film pentru nominalizare la categoria „lungmetraj international” a premiilor Oscar, iar alegerea este „This Is Not a Burial, It’s a Resurrection”, regizat de Lemohang Jeremiah Mosese, informeaza Variety, potrivit news.ro.Filmul, a carui actiune este…