Liberal leaders meet at Vila Lac

On Sunday, the PNL (National Liberal Party) leadership summoned the leaders of the party's branches nationwide to an informal meeting to discuss the political position and parliamentary priorities at the beginning of the year, party sources told AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro… [citeste mai departe]