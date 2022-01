Stiri pe aceeasi tema

- Dupa jumatate de an de la preluarea puterii, reprezentantii guvernarii recunosc ca simt dezamagirea unei parti a societatii. Presedintele Comisiei economie, buget si finante a Parlamentului spune ca s-a scurs inca prea putin timp pentru a livra rezultate concrete, care sa imbunatateasca vizibil viata…

- Președintele Comisiei juridice, numiri și imunitați a Parlamentului, Olesea Stamate, explica necesitatea inaintarii a 9 cereri de ridicare e imunitații pentru deputatul Ilan Șor. Potrivit lui Stamate, fiecare cerere conține un capat de acuzare care i se incrimineaza liderului Partidului Șor. Stamate…

- Autoritațile Republicii Moldova vor lua in considerare avizul Comisiei de la Veneția, iar unele recomandari vor fi transformate in proiecte de modificare a Legii Procuraturii. Președintele Comisiei juridice, numiri și imunitați a Parlamentului, Olesea Stamate, spune ca recomandarile experților europeni…

- Fostul premier Ion Chicu ii cere președintelui Maia Sandu sa intoarca la revotare Legea bugetului de stat pentru anul 2022 și sa anuleze astfel majorarile de salarii pentru judecatorii Curții Constituționale. "Maia Sandu, intoarceți in Parlament la revotare și legea bugetara anuala. Fie-va rușine și…

- CCR a admis sesizarea lui Mugur Isarescu in dosarul in care CNSAS cere constatarea calitatii de colaborator al Securitatii. Judecatorii au constatat ca legea pe baza careia au fost reluate verificarile in cazul guvernatorului BNR este neconstitutionala. „Cu majoritate de voturi, a admis exceptia de…

- Deputatul socialist, vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrincea, a criticat dur, in cadrul briefingului de astazi, Legea nr. 302, care a fost aprobata in lectura a doua de catre majoritatea parlamentara și care prevede un mecanism de filtrare a investițiilor straine in ramurile strategice ale Republicii…

- Numarul deputaților care s-au imunizat a crescut la 90. Anunțul a fost facut de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit șefului legislativului, din numarul celor care inca nu s-au imunizat, cinci au un motiv, iar patru-nemotivat.

- Presedintele Comisiei juridice din Senat, Iulia Scantei, afirma ca inainte ca PSD sa inceapa dezbaterile privind Constituția, social-democrații ar trebui sa-si reafirme angajamentul de a respecta Legea fundamentala, tratatele la care Romania este parte, precum si principiile care deriva din caracterul…