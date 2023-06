Stiri pe aceeasi tema

- Grupul german Bayer a acceptat joi sa plateasca statului New York 6,9 miliarde de dolari pentru a solutiona procesele in care este acuzat ca a indus in eroare consumatorii prin prezentarea erbicidului Roundup, pe baza de glifosat, ca fiind un produs sigur, potrivit AFP. Compania si filiala sa Monsanto…

- Cel mai mare rubin scos vreodata la licitație, care are 55,22 carate (11 grame) a fost vandut cu suma de 34,8 milioane de dolari, joi, la New York, cumparatorul fiind un colecționar din Orientul Mijlociu care și-a pastrat anonimatul.

- Doua pietre prețioase unice sunt expuse in prezent la Sotheby’s Dubai inainte de a fi scoase la vanzare in cadrul licitației „Magnificent Jewels”, care va avea loc luna viitoare la New York. Eternal Pink, un diamant de 10,57 de carate , și Estrela de Fura, un rubin de 55,22 de carate, vor incanta privirile…

- O fosta angajata a lui Rudolph Giuliani, fostul avocat personal al lui Donald Trump, susține ca fostul primar al orașului New York i-ar fi spus ca „vinde amnistii pentru doua milioane de dolari”.

- Televiziunea Fox News va plati 787,5 milioane de dolari producatorului de aparate electronice de vot Dominion, dupa o intelegere de ultima ora, marti, care a scutit-o de un proces jenant cu privire la reflectarea alegerilor prezidentiale din 2020, noteaza AFP.

- Grupul KMG International a semnat o noua facilitate de credit sindicalizat in valoare totala de 531,8 milioane de dolari, cu posibilitatea de majorare pana la 600 milioane de dolari. Creditul va fi utilizat de companiile din cadrul KMG International – ROMPETROL RAFINARE S.A. (operatorul rafinariilor…

