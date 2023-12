Stiri pe aceeasi tema

- FC Rapid a anuntat, miercuri, ca unul dintre cei mai importanti jucatori ai sai din acest sezon, Paul Iacob, a semnat prelungirea contractului pana in 2026, potrivit news.ro.Fundasul a venit la Rapid in vara anului trecut, adunand 34 de meciuri, in care a marcat 5 goluri.“Ma bucur mult ca…

- Mijlocasul italian Manuel Locatelli si-a prelungit contractul cu echipa italiana Juventus Torino, a anuntat joi gruparea piemonteza.Manuel Locatelli (26 de ani) avea un contract care se incheia in iunie 2026, iar acum acest contract a fost prelungit pana in iunie 2028. Locatelli a venit la…

- Clubul german de fotbal Hoffenheim i-a prelungit contractul portarului si capitanului sau Oliver Baumann pana in 2026, a anuntat gruparea din Bundesliga, vineri, citata de DPA.Baumann a ajuns la Hoffenheim dupa un transfer de la Freiburg in 2014 si a disputat 342 meciuri, devenind jucatorul cu cele…

- Real Madrid și Camavinga au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului care il leaga pe jucator de club pana la 30 iunie 2029, a anunțat marți clubul madrilen.Camavinga a ajuns la Real Madrid in 2021, la doar 18 ani, și a caștigat 6 trofee in primele doua sezoane: o Liga a Campionilor, o Cupa…

- Fotbalistul brazilian Rodrygo si-a prelungit cu trei ani contractul cu Real Madrid, de care este legat acum pana in anul 2028, a anuntat joi clubul din capitala Spaniei intr-un comunicat, informeaza AFP.Real Madrid nu a mentionat nicio suma, dar, potrivit presei, contactul lui Rodrygo va fi insotit…

- Real Madrid C. F. și Vini Jr. au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului jucatorului, care il leaga de club pana la 30 iunie 2027, au anunțat madrilenii marți dupa-amiaza.Vini Jr. s-a alaturat echipei Real Madrid in iulie 2018, la doar 18 ani, și a debutat pentru Real Madrid Castilla pe…

- Ciclistul galez Geraint Thomas a semnat un nou contract cu echipa britanica Ineos Grenadiers pana in 2025, transmite Reuters.Thomas, locul secund in Turul Italiei 2023, a castigat in 2018 Turul Frantei, competitie in care in 2019 a fost al doilea, iar in 2022 al treilea, conform Agerpres. La finele…

- CFR Cluj ar avea un acord cu clubul italian Bologna pentru transferul kosovarului Ermal Krasniqi (25 de ani). Bologna, locul 11 in Serie A, echipa antrenata de Thiago Motta, ar fi batut palma cu CFR Cluj pentru transferul extremei stanga kosovare Ermal Krasniqi. CFR Cluj ar fi batut palma cu Bologna…