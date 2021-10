glaive si ericdoa au lansat EP-ul “Then I Will Be Happy”

Stiri pe aceeasi tema

- „Am participat astazi la întâlnirea clusterului de educație C-EDU, alaturi de cadrele didactice, reprezentanții ecosistemului local de inovare și membrii acestei organizații care are ca scop principal creșterea calitații procesului educațional prin…

- BRD lanseaza marti primul episod al podcastului "Drumul banilor", un proiect de educatie financiara, pentru a adresa, intr-un format modern si prietenos, o nevoie tot mai prezenta a utilizatorilor de servicii financiare de raspunsuri la unele dintre intrebarile care ii preocupa, in conditiile incertitudinii…

- Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean” (LACT) din Sibiu, Romania, in colaborare cu Asociatia de Istorie Balcanica (AIB) din Bucuresti, Romania, au anuntat lansarea unui nou proiect international de cercetare: „Conflictul armat de pe Nistru – implicatii politice si sociale pentru Republica…

- In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca a fost initiat urmatorul proiect de hotarare cu caracter normativ: proiect de hotarare pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC…

- Peste 2.500 de invalizi, veterani si vaduve de razboi vor beneficia de o indemnizatie de gratitudine, neimpozabila, in valoare de 50% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, conform unui proiect initiat de Guvern, al carui raport comun a…

- Galeria de arta Gaep lanseaza „Shortcuts”, un proiect de mentorat intensiv pentru artisti emergenti interesati sa se dezvolte profesional printr-o abordare strategica si prin abilitati de prezentare, organizare si comunicare a practicii proprii. Apelul pentru inscrieri este deschis pana pe 29 august,…

- Melomanii autohtoni au parte de o frumoasa surpriza sub genericul Next Level Family, un proiect care a lansat melodia „Next Level“, piesa avand parte și de o apariție pe vinil și un videoclip lansat azi. Next Level Family e un proiect muzical care a pornit dintr-o prietenie frumoasa și din pasiunea…

- Un proiect pilot de protejare a apelor si biodiversitatii cu ajutorul unor insule plutitoare artificiale a fost lansat vineri, in lacul de la Reci, de catre Centrul de Cercetari Subacvatice din judetul Covasna si Departamentul pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Guvernului Romaniei. Scafandrul Szabo…