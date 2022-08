Stiri pe aceeasi tema

- Politistii giurgiuveni au deschis un dosar penal dupa un conflict intre doua familii, soldat cu mai multe victime, care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, in localitatea Clejani. Conform Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Giurgiu, un echipaj al Serviciului pentru Actiuni Speciale…

- Noua perchezitii au loc miercuri dimineata, in Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala, vizate fiind firme care au vandut telefoane mobile. Poliția susține ca, in perioada 2019 – 2021, opt firme ar fi efectuat livrari de telefoane mobile, pe tot teritoriul țarii, fara a inregistra veniturile…

- Politistii vasluieni care au intervenit pentru aplanarea unui conflict izbucnit in localitatea Bacesti au retinut opt barbati, intre care doi minori, care au fost implicati in scandal. In localitate a fost instituita zona speciala de siguranta publica, fiind suplimentat numarul fortelor de ordine pentru…

- Politistii vasluieni care au intervenit pentru aplanarea unui conflict izbucnit in localitatea Bacesti au retinut opt persoane, intre care doi copii, care au fost implicati in scandal. In localitate a fost instituita zona speciala de siguranta publica, fiind suplimentat numarul fortelor de ordine pentru…

- Un barbat de 37 de ani, dintr-o comuna giurgiuveana, a ajuns in arest, dupa ce, in miez de noapte, a intrat in casa unei batrane și a agresat-o fizic. Alarma a fost data joi de un barbat, din satul Padureni, județul Giurgiu care a sesizat, prin apel 112, faptul ca, in noaptea precedenta, o persoana…

- Polițiștii din Zlatna au reținut doi barbați, care sunt cercetat pentru tulburarea liniștii publice și lovire. Aceștia ar fi agresat membrii unei familii din localitatea Parau Gruiului, orașul Zlatna. La data de 25 iunie 2022, polițiștii din Zlatna au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de…

- In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Bistrița efectueaza 3 percheziții la locuințele unor persoane din Bistrița, banuite de comiterea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos, furt calificat și tainuire.…