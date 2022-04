Stiri pe aceeasi tema

- In evenimentul rutier au fost implicate doua vehicule, un tractor agricol si un autoturism.„ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina pe DC 83, in localitatea Dobreni in urma producerii unui accident rutier intre un tractor de gradina si un autoturism. La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul…

- O femeie și un copil au murit, luni seara, intr-un accident produs pe o șosea din județul Bihor. Alte doua victime, o femeie și un copil de 10 ani, au ajuns la spital. Accidentul a avut loc, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Crisana” al judetului Bihor, pe DJ 764, in localitatea Budureasa,…

- Pompierii militari ai Garzii de Intervenție Gura Humorului, și cei ai Detașamentelor Campulung Moldovenesc și Falticeni, impreuna cu lucratori ai Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența Capu Campului, Valea Moldovei și Cornu Luncii cu șase autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD B2,…

- Trei femei si doi barbati din municipiul Giurgiu, cu varste cuprinse intre 30 si 73 de ani, au suferit atacuri de panica, sambata, dupa ce cinci case de pe doua strazi au luat foc, iar flacarile s-au extins cu repeziciune din cauza vantului. „In urma cu putin timp ISU Giurgiu a fost solicitat prin 112…

- Eveniment Accident rutier in localitatea Peretu / O femeie a fost transportata la spital martie 8, 2022 10:00 O femeie, in varsta de aproximativ 30 de ani, conștienta și cooperanta, dar cu diferite traumatisme, a fost trasnportata la spital pentru investigații amanunțite și ingrijiri de specialitate,…

- Marti, 15 februarie, la ora 17.48, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca in localitatea Hideaga a avut loc un eveniment rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 51 de ani din Baia Sprie,…