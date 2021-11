Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera giurgiuveni au depistat, luni, trei cetațeni bulgari care au prezentat pentru control teste negative false pentru infectia cu virusul SARS-COV-2, cu intenția de a intra pe teritoriul Romaniei, informeaza Poliția de Frontiera . „In punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu Rutier,…

- Trei cetateni bulgari au incercat sa intre in tara noastra, prezentandu le politistilor, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu Rutier, teste COVID negative false. Asadar, politistii de frontiera au efectuat verificari suplimentare si au constatat ca testele nu sunt autentice, intrucat documentele…

- Politistii de frontiera din Giurgiu au depistat trei cetațeni bulgari care au prezentat pentru control autoritatilor competente, teste negative false pentru infectia cu virusul SARS-COV-2, cu intenția de a intra pe teritoriul Romaniei. In cursul zilei de ieri, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu…

- Potrivit sursei citate, in Punctul de Trecere a Frontierei Oancea s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra in tara, pasageri intr-un microbuz, doi cetateni din Republica Moldova, un barbat in varsta de 36 de ani si o femeie in varsta de 28 de ani.La controlul de frontiera,…

- Trei cetateni bulgari au incercat sa intre in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, cu teste negative de coronavirus care s-au dovedit a fi false, potrivit news.ro. ”In cursul zilei de ieri, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu Rutier, s-au prezentat pe sensul de intrare…

- „In Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu Rutier s-au prezentat, pe sensul de intrare in tara, doi barbati, cu varste de 17, respectiv 41 de ani, si o femeie, in varsta de 38 de ani, toti de nationalitate bulgara, care au prezentat pentru control teste PCR cu rezultate negative pentru detectia infectiei…

- Doi barbați din Siria au fost gasiți de politistii de frontiera giurgiuveni, ascunși in saci de plastic, printre rolele textile transportate de un șofer turc. Cei doi, dar și șoferul și camionulau fost preluați de catre autoritațile de frontiera bulgare in vederea continuarii cercetarilor. Poliția de…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Stanca au depistat, asupra a doi cetateni care se deplasau din Republica Moldova catre Polonia, doua documente cu insemnele autoritaților din Romania, respectiv Republica Moldova, care s-au dovedit a fi falsificate.