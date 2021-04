Giurgiu: Traficul în PTF Giurgiu-Ruse a fost oprit din cauza unei defecţiuni electrice Traficul in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu-Ruse a fost oprit sambata pentru cateva ore ca urmare a unei defectiuni la alimentarea cu energie electrica, iar timpii de asteptare la intrarea in Romania au ajuns la 120 de minute pentru camioane si la 50 de minute pentru autoturisme.



"In cursul zilei de azi, reprezentantii Politiei de Frontiera din Bulgaria au intampinat dificultati privind utilizarea aplicatiei de control la frontiera, urmare a unei defectiuni la alimentarea cu energie electrica, context in care traficul in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu a fost temporar… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au declansat o ancheta penala fata de un barbat de 43 de ani, care are atat cetatenie romana, cat si cetatenie a Republicii Moldova, care detinea ilegal aproape 50.000 de cartuse letale, se arata intr-un comunicat de presa transmis,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Varsand si Nadlac II – judetul Arad, au depistat 23 de cetateni din Afganistan, Pakistan și Etiopia care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare. In data de 14.04.2021, in jurul orei…

- Politistii romani de frontiera au descoperit, in cursul zilei de vineri, un camion plin cu deseuri de sticla sparta care intentiona sa intre in Romania. Incidentul s-a petrecut la Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, din judetul Constanta. Camionul provenea din Bulgaria si era condus de un cetatean…

- TIR-urile care ies din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, au de asteptat 240 de minute si formeaza cozi de cativa kilometri pe DN 5, dupa ce energia electrica in punctul de frontiera a suferit intreruperi timp de trei ore si Agentia de control si incasare Giurgiu nu a putut efectua formalitatile…

- Soferul unui microbuz care efectua curse regulate intre Chisinau si Suceava a fost amendat si a primit interdictia de intrare in Romania pentru o perioada de cinci ani, dupa ce in mijlocul de transport au fost descoperite 1.250 de pachete de tigari de contrabanda, se arata intr-un comunicat de presa…

- Politistii si vamesii au descoperit 7.100 de tigarete, de provenienta duty-free, ascunse in pneurile unui autoturism condus de un cetatean roman, informeaza, miercuri, Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Galati, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, in Punctul de Trecere…

- Coloane de camioane s-au format, marti, in principalele puncte de trecere a frontierei cu Ungaria, pe sensul de iesire din Romania, la Nadlac II soferii fiind nevoiti sa astepte aproximativ doua ore, coloana formata pe autostrada fiind de aproximativ cinci kilometri. Potrivit aplicatiei…

- Un cetatean din Republica Moldova este cercetat penal de autoritatile romane, dupa ce, in noaptea de miercuri spre joi, a incercat sa intre in Romania cu un permis de conducere fals, se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi.…